Arsenal – Leeds United: transmisja w TV oraz stream online. Przed nami 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. W jednym z najciekawszych pojedynków tej fazy Kanonierzy podejmą na swoim stadionie drużynę Mateusza Klicha. Mecz będzie można obejrzeć w Polsce zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Arsenal – Leeds United, gdzie oglądać

Arsenal w lidze odbił się od dna i kontynuuje serię sześciu kolejnych spotkań bez porażki. Oczywiste jest jednak, że w tym sezonie Kanonierzy nie mogą nawet marzyć o podniesieniu pucharu Premier League. Jakieś trofeum wstawić do gabloty, jednak by pasowało, a najlepszą do tego okazją wydaje się Carabao Cup. W dwóch poprzednich rundach podopieczni Mikela Artety nie dali szans niżej notowanym rywalom, obijając West Brom (6:0) oraz Wimbledon (3:0). Teraz przed nimi czeka jednak pojedynek zupełnie innego kalibru.

We wtorek na Emirates Stadium przyjedzie bowiem Leeds United. Pawie rozpoczęły ten sezon grając w kratkę i ta tendencja się utrzymuje. Ostatnie pięć spotkań ligowych idealnie to obrazuje: podopieczni Marcelo Bielsy zanotowali wówczas jedno zwycięstwo, dwa remisy i tyle samo porażek. W samym Carabao Cup również nieco namęczyli się, by dostać się do najlepszej szesnastki. Dopiero w drugiej połowie Leeds wypunktowało trzecioligowe Crewe (3:0), a z Fulham poradziło sobie dopiero po rzutach karnych.

Wyraźnym faworytem nadchodzącego pucharowego starcia są zatem gospodarze.

Sprawdź nasze typy na mecz Arsenal – Leeds United.

Arsenal – Leeds United, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie będzie dostępne za pośrednictwem polskiej telewizji. Pojedynek na Emirates, który rozpocznie się o godzinie 20:45, będzie dostępny na kanale Eleven Sports 3.

Arsenal – Leeds United, transmisja online

Jeżeli nie masz dostępu do tradycyjnej telewizji, spotkanie pomiędzy reprezentantami Premier League możesz obejrzeć również drogą internetową, na stronie ElevenSports.pl.

Arsenal – Leeds United, kursy bukmacherskie

Choć Marcelo Bielsa pokazywał już, że potrafi uprzykrzyć życie silniejszym rywalom, w pucharowym starciu faworytem pozostaje Arsenal, co można zauważyć w kursach proponowanych przez bukmacherów.

Arsenal Leeds 1.65 3.95 5.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26. października 2021 09:08 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin