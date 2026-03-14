Arsenal – Everton, gdzie oglądać?
W 30. kolejce Premier League zaplanowano mecz Arsenal– Everton. Przed gospodarzem i liderem rozgrywek wymagający test w postaci konfrontacji z drużyną z zaplecza szerokiej czołówki. Goście prezentują dobrą formę, ale czy to wystarczy na zatrzymanie faworyta z Londynu? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Arsenal – Everton, transmisja w TV
Spotkanie Arsenal – Everton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.
Arsenal – Everton, transmisja online
Mecz 30. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Evertonu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Arsenal – Everton, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.40, przy współczynniku 9.00 na wygraną Evertonu. Remis wyceniono kursem 4.50.
Mecz odbędzie się już w sobotę (14 marca) o godzinie 18:30.
