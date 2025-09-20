Arka Gdynia – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (20.09.2025)

Arka Gdynia - Korona Kielce to spotkanie w ramach 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 14:45. Transmisja w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Edu Espiau

Arka – Korona: gdzie oglądać?

Arka Gdynia podejmie Koronę Kielce w sobotnim spotkaniu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy (20 września, godz. 14:45). Gospodarze są w dobrej formie przed własną publicznością. W trzech meczach zdobyli już siedem punktów i chcą kontynuować świetną passę.

Do Trójmiasta przyjedzie jednak rewelacyjna drużyna Jacka Zielińskiego, która pozostaje niepokonana od sześciu spotkań. W ubiegłym tygodniu Korona pokonała Pogoń Szczecin (1:0), a bohaterem meczu został Dawid Błanik, autor pięciu ligowych goli w bieżącym sezonie. Choć atut własnego boiska przemawia za Arką, faworytem starcia wydają się być goście. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Arka Gdynia – Korona Kielce. Zapoznaj się także z naszą zapowiedzią spotkania.

Arka – Korona: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Arką Gdynia a Koroną Kielce będzie dostępny na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Mecz skomentują Rafał Dębiński i Marcin Żewłakow. Początek rywalizacji o godzinie 14:45.

Arka – Korona: stream online

Mecz Arka Gdynia – Korona Kielce można także oglądać w usłudze Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Arka – Korona: sonda

Kto wygra mecz? Arka Gdynia

Remis

Korona Kielce Arka Gdynia 17%

Remis 0%

Korona Kielce 83% 18+ Votes

Arka – Korona: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, nie widać wyraźnego faworyta w sobotnim meczu w Gdyni. Jeśli rozważasz typ na wygraną Arki, to taki kurs wynosi około 2.75. Triumf Korony Kielce został wyceniony na mniej więcej 2.57. Najwyższy kurs przypisano do remisu – 3.45.

Arka Gdynia Korona Kielce 2.85 3.40 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 14:15 .

Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Korona Kielce? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Arka Gdynia – Korona Kielce? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (20 września) o godzinie 14:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.