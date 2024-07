Anglia – Szwajcaria: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Helweci sprawią sensację i awansują do półfinału Euro 2024?

PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham i Declan Rice

Anglia – Szwajcaria, gdzie oglądać?

Kontynuujemy zmagania na Euro 2024, gdzie w ramach 1/4 finału będziemy świadkami rywalizacji między reprezentacją Anglii a Szwajcarią. Synowie Albionu póki co nie zachwycają, ale mimo to dotarli do ćwierćfinału. Helweci z kolei pozytywnie zaskakują i liczą na sprawienie kolejnej sensacji. Pierwszy gwizdek w tym meczu wybrzmi już dzisiaj (sobota, 6 lipca) o godzinie 18:00. Zwycięzca tego starcia w półfinale zmierzy się z Holandią lub Turcją. Sprawdź nasze typy na spotkanie Anglia – Szwajcaria.

Anglia – Szwajcaria, transmisja w TV

Pojedynek Anglików ze Szwajcarami w ramach ćwierćfinału tegorocznych mistrzostw Europy będzie transmitowany na dwóch kanałach telewizyjnych – TVP 2 oraz TVP Sport. Spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

Anglia – Szwajcaria, transmisja online

Przypomnijmy, że wszystkie spotkania rozgrywanego w Niemczech Euro 2024 można oglądać również za pośrednictwem strony internetowej TVPSPORT.PL, a także aplikacji TVP Sport.

Anglia – Szwajcaria, sonda

Który zespół awansuje do półfinału? Anglia 0% Szwajcaria 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Anglia

Szwajcaria

Anglia – Szwajcaria, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego pojedynku jest drużyna Synów Albionu, choć Helweci nie są pozbawieni bez szans. Kurs na wygraną Anglii wynosi około 2.25, a typ na zwycięstwo Szwajcarii to mniej więcej 3.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.00.

Anglia Szwajcaria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lipca 2024 09:06 .

Gdzie obejrzeć mecz Anglia – Szwajcaria? Spotkanie transmitowane będzie na kanałach TVP oraz TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Anglia – Szwajcaria? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (6 lipca) o godzinie 18:00.

