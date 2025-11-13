Anglia - Serbia transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na czwartek (13 listopada) mecz el. mś 2026.

PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Anglia – Serbia, gdzie oglądać?

Jedną z reprezentacji pewnych udziału na mistrzostwach świata 2026 jest Anglia. Thomas Tuchel i spółka mają za sobą sześć spotkań, w których zdobyli aż 18 punktów. Anglikom nie mogło pójść lepiej, ponieważ oprócz kompletu zwycięstw mogą oni chwalić się faktem, że nie stracili ani jednej bramki. Z kolei ich najbliższy rywal Serbia rywalizuje o drugie miejsce w grupie. Serbowie pierwsze starcie z Anglikami przegrali aż 0:5, więc towarzyszy im chęć rewanżu. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Anglia – Serbia

Anglia – Serbia, transmisja w TV

Spotkanie Anglia – Serbia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie na kanałach Polsat Sport Premium oraz TVP Sport.

Anglia – Serbia, transmisja online

Mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026 z udziałem Anglii i Serbii będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w serwisie polsatboxgo.pl. Inną opcją jest wybranie odpowiedniego streamu w aplikacji TVP Sport lub na stronie sport.tvp.pl.

Anglia – Serbia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Serbii Wygrana Anglii 75%

Remis 0%

Wygrana Serbii 25% 4+ Votes

Anglia – Serbia, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną Anglii to 1.25, przy współczynniku sięgającym 10.5 na sukces reprezentacji Serbii. Podział punktów wyceniono kursem 5.70.

Anglia Serbia 1.25 5.70 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 listopada 2025 11:49 .

Kiedy odbędzie się mecz Anglia – Serbia? Mecz odbędzie się już w czwartek (13 listopada) o godzinie 20:45.

