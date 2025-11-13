Anglia – Serbia, gdzie oglądać?
Jedną z reprezentacji pewnych udziału na mistrzostwach świata 2026 jest Anglia. Thomas Tuchel i spółka mają za sobą sześć spotkań, w których zdobyli aż 18 punktów. Anglikom nie mogło pójść lepiej, ponieważ oprócz kompletu zwycięstw mogą oni chwalić się faktem, że nie stracili ani jednej bramki. Z kolei ich najbliższy rywal Serbia rywalizuje o drugie miejsce w grupie. Serbowie pierwsze starcie z Anglikami przegrali aż 0:5, więc towarzyszy im chęć rewanżu. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Anglia – Serbia
Anglia – Serbia, transmisja w TV
Spotkanie Anglia – Serbia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie na kanałach Polsat Sport Premium oraz TVP Sport.
Anglia – Serbia, transmisja online
Mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026 z udziałem Anglii i Serbii będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w serwisie polsatboxgo.pl. Inną opcją jest wybranie odpowiedniego streamu w aplikacji TVP Sport lub na stronie sport.tvp.pl.
Anglia – Serbia, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Anglii 75%
- Remis 0%
- Wygrana Serbii 25%
4+ Votes
Anglia – Serbia, kursy bukmacherskie
Kurs na wygraną Anglii to 1.25, przy współczynniku sięgającym 10.5 na sukces reprezentacji Serbii. Podział punktów wyceniono kursem 5.70.
Mecz odbędzie się już w czwartek (13 listopada) o godzinie 20:45.
