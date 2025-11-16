Albania – Anglia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (16.11.2025)

Albania - Anglia transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (16 listopada) mecz el. mś 2026.

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Albania – Anglia, gdzie oglądać?

W ostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw świata 2026 zagrają dwie najlepsze drużyny w grupie K. Będąca gospodarzem Albania, spróbuje sprawić sensację, którą niewątpliwie byłoby zatrzymanie reprezentacji Anglii. Przyjezdni zmierzają po komplet punktów i to bez straconej bramki. Czy miejscowym uda się powstrzymać faworyta przed przejściem przez kwalifikacje bez porażki? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz zapowiedź meczu Albania – Anglia

Albania – Anglia, transmisja w TV

Spotkanie Albania – Anglia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie na kanale Polsat Sport Extra 1.

Albania – Anglia, transmisja online

Mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026 z udziałem Albanii i Anglii będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w serwisie polsatboxgo.pl.

Albania – Anglia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Albanii

Remis

Wygrana Anglii Wygrana Albanii 16%

Remis 0%

Wygrana Anglii 84% 25+ Votes

Albania – Anglia, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną Anglii to 1.42, przy współczynniku sięgającym 8.40 na sukces reprezentacji Albanii. Podział punktów wyceniono kursem 1.42.

Albania Anglia 9.75 4.80 1.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2025 11:25 .

Gdzie oglądać mecz Albania – Anglia? Starcie Albania – Anglia będzie transmitowane w telewizji na kanałach Polsat Sport Extra 1, a w internecie za pośrednictwem serwisu polsatboxgo.pl. Kiedy odbędzie się mecz Albania – Anglia? Mecz odbędzie się już w niedzielę (16 listopada) o godzinie 18:00..

