Albania – Anglia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (16.11.2025)

Albania – Anglia, gdzie oglądać?
W ostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw świata 2026 zagrają dwie najlepsze drużyny w grupie K. Będąca gospodarzem Albania, spróbuje sprawić sensację, którą niewątpliwie byłoby zatrzymanie reprezentacji Anglii. Przyjezdni zmierzają po komplet punktów i to bez straconej bramki. Czy miejscowym uda się powstrzymać faworyta przed przejściem przez kwalifikacje bez porażki? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Zobacz zapowiedź meczu Albania – Anglia
Albania – Anglia, transmisja w TV
Spotkanie Albania – Anglia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie na kanale Polsat Sport Extra 1.
Albania – Anglia, transmisja online
Mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026 z udziałem Albanii i Anglii będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w serwisie polsatboxgo.pl.
Albania – Anglia, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Albanii 16%
- Remis 0%
- Wygrana Anglii 84%
25+ Votes
Albania – Anglia, kursy bukmacherskie
Kurs na wygraną Anglii to 1.42, przy współczynniku sięgającym 8.40 na sukces reprezentacji Albanii. Podział punktów wyceniono kursem 1.42.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (16 listopada) o godzinie 18:00..
