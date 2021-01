26 meczów w tygodniu. Plan transmisji w TV (25 – 28 stycznia)

W zbliżającym się tygodniu, ponownie będą rozgrywane zarówno mecze pucharowe jak i ligowe. Polskie stacje telewizyjne transmitować będą spotkania Premier League, FA Cup, LaLiga, 2. Bundesligi, Eredivisie, Primeira Liga, Pucharu Włoch oraz ligi szkockiej.

Poniedziałek będzie zakończeniem rozpoczętych w weekend ligowych potyczek. Ponadto poznamy wtedy przedostatnią drużynę, która awansuje do 1/8 finału FA Cup, a rozstrzygnie o tym mecz Wycombe z Tottenhamem. Zdecydowanie więcej będzie działo się we wtorek. Do gry powróci Premier League, ale prawdziwym hitem tego dnia będzie starcie Pucharu Włoch, w którym to Inter podejmie AC Milan. Początek tej potyczki zaplanowany jest na 20:45, a transmisja będzie dostępna na TVP Sport.

W najciekawiej zapowiadających się środowych meczach, Atalanta zmierzy się w ramach Pucharu Włoch z Lazio, a w Premier League Everton podejmie Leicester. Początek spotkania w Coppa Italia zaplanowany jest na 17:45, a jeden z ciekawszych meczów ligi angielskiej rozpocznie się o 21:15. W czwartek o 21:00 Tottenham zagra z będąc w kryzysie mistrzem Anglii – Liverpoolem.

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, poniedziałek 25 stycznia 2021

18:00 Benfica – Nacional (Eleven Sports 2)

20:45 Wycombe – Tottenham (Eleven Sports 2)

21:00 Athletic Bilbao – Getafe (Eleven Sports 1, Eleven Sports 4)

21:15 Farense – FC Porto (Eleven Sports 3)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, wtorek 26 stycznia 2021

19:00 Newcastle – Leeds (Canal+ Sport)

19:00 Crystal Palace – West Ham (Canal+ Sport 2)

20:00 Bournemouth – Crawley (Eleven Sports 3)

20:00 FC Emmen – PSV (Polsat Sport Extra)

20:30 Dusseldorf – Hamburger SV (Eleven Sports 1, Eleven Sports 4)

20:45 Inter – AC Milan (TVP Sport)

21:15 Southampton – Arsenal (Canal+ Sport)

21:15 West Brom – Manchester City (Canal+ Sport 2)

22:15 Boavista – Sporting (Eleven Sports 3)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, środa 27 stycznia 2021

17:45 Atalanta – Lazio (TVP Sport)

18:00 Zlin – Slavia Praga (Polsat Sport News)

19:00 Chelsea – Wolves (Canal+ Sport)

19:00 Burnley – Aston Villa (Canal+ Sport 2)

20:30 Brighton – Fulham (Canal+ Family, Canal+ Now)

20:30 Paderborn – Kiel (Eleven Sports 1, Eleven Sports 4)

20:45 Juventus – Spal (TVP Sport)

20:45 Hibernian – Rangers (Polsat Sport Extra)

21:15 Everton – Leicester (Canal+ Sport)

21:15 Manchester United – Sheffield (Canal+ Sport 2)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, czwartek 28 stycznia 2021

20:30 St. Pauli – Bochum (Eleven Sports 1, Eleven Sports 4)

21:00 Tottenham – Liverpool (Canal+ Sport)

21:00 Napoli – Spezia (TVP Sport)