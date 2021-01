Juventus – SPAL transmisja, gdzie oglądać w TV i online?

Dzisiaj o godzinie 20:45 rozegrany zostanie mecz Pucharu Włoch: Juventus – SPAL. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Juventus – SPAL. Stara Dama w drodze do półfinału

Podopieczni Andrei Pirlo przystąpią do starcia z przedstawicielem Serie B w roli zdecydowanego faworyta. Juventus po porażce z Interem Mediolan (0:2) zdążył zaliczyć już dwa zwycięstwa. Najpierw w spotkaniu o Superpuchar Włoch piłkarze mistrzów Serie A pokonali SSC Napoli 2:0. Z kolei kilka dni temu wygrali z Bologną FC w takim samym stosunku goli w lidze. Dlatego Stara Dama ma już na koncie 36 punktów.

Tymczasem Spallini w tym roku nie znaleźli jeszcze pogromcy. W czterech rozegranych spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa, a raz zremisowali. Właśnie w minioną niedzielę ekipa z Ferrary straciła punkty w rywalizacji z Cremonense. Wcześniej w pokonanym polu zespół SPA: pozostawił między innymi Regginę Calcio, czy US Sassuolo.

W sześciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami turyńczycy byli górą cztery razy. W jednym spotkaniu wygrało SPAL, a jedna potyczka zakończyła się bezbramkowym remisem. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w lutym 2020 roku. Wówczas Stara Dama po golach Cristiano Ronaldo i Aarona Ramseya wygrała 2:1. Autorem jedynego gola dla rywali był Andrea Petagna. Godne uwagi jest to, że w tamtym starciu barw SPAL bronili Thiago Cionek i Arkadiusz Reca.

Bez wątpienia to Juve jest faworytem do zwycięstwa. Jeśli ekipa Pirlo wygra, to w półfinale Coppa Italia zagra z Interem Mediolan, który pokonał we wtorek AC Milan 2:1. Bianconeri mogliby zatem na początku nowego miesiąca zrewanżować się Nerazzurim za porażkę w Serie A. Z pewnością kolejne Derby d’Italia przykułyby uwagę.

Więcej o meczu Juventus FC – SPAL Ferrara w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Juventus – SPAL: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie w Turynie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Pucharu Włoch: Juvents – SPAL transmisja na żywo będzie dostępna na antenie TVP Sport. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Skomentuje je Maciej Iwański.

Juventus – SPAL, transmisja online

Transmisja ze środowego meczu Pucharu Włoch na Allianz Stadium będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Juventus FC – SPAL Ferrara: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem aplikacji TVP Sport, dostępnej na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Ponadto trzeba też dodać, że mecz można zobaczyć na stronie internetowej Sport.tvp.pl.