Z meczu Man Utd – Sheffield: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (27 stycznia) o godzinie 21:15. Spotkanie na Old Trafford odbędzie się w ramach 20. kolejki Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Man Utd – Sheffield: goście zdecydowanym faworytem

Manchester United w środowy wieczór powalczy o powrót na fotel lidera Premier League. Czerwone Diabły zostały zepchnięte z pierwszego miejsca w ligowej tabeli przez Manchester City. Obywatele we wtorek efektownie 5:0 pokonali West Bromwich Albion. Drużyna Ole Gunnara Solskjaera do pojedynku z Sheffield United przystąpi w roli murowanego faworyta do zwycięstwa.

W ostatni weekend Manchester United odniósł prestiżowe zwycięstwo nad Liverpoolem (3:2) w meczu Pucharu Anglii, potwierdzając tym samym swoją wielką moc w tym sezonie. W środę powalczy o czwarte z rzędu zwycięstwo na własnym stadionie, na którym na początku sezonu spisywał się ze zmiennym skutkiem.

Sheffield United niezmiennie jest “czerwoną latarnią” ligi. W 19 dotychczas rozegranych spotkaniach drużyna zdobyła zaledwie pięć punktów i traci już 12 oczek do bezpiecznego miejsca. Drużynę przed spadkiem z Premier League w tym sezonie może uratować tylko cud.

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie obejrzeliśmy aż pięć bramek. Trzy punkty na swoje konto zapisały Czerwone Diabły, które wygrały 3:2. Teraz mają po swojej stronie atut własnego boiska o zwycięstwo powinno być im łatwiej. Typy bukmacherskie, a także więcej informacji znajdziecie w naszej zapowiedzi meczu Man Utd – Sheffield.

Man Utd – Sheffield: transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie na Old Trafford dostępne w polskiej telewizji. Z meczu 20. kolejki Premier League: Man Utd – Sheffield transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:15 skomentują Piotr Domagała i Michał Gutka.

Manchester United – Sheffield United: Transmisja online

Transmisja z dzisiejszego meczu Premier League, który rozegrany zostanie na Stamford Bridge będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Man Utd – Sheffield: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.