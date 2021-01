Z meczu WBA – Man City: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (26 stycznia) o godzinie 21:15. Spotkanie na The Hawthorns odbędzie się w ramach 20. kolejki Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

WBA – Man City: goście zdecydowanym faworytem

Kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa Manchester City w roli murowanego faworyta przystąpi do wtorkowego spotkania z West Bromwich Albion. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki drużyna Josepa Guardioli wygrała dziesięć ostatnich meczów. Na koncie ma również sześć zwycięstw z rzędu w lidze, a co ciekawe w straciła w tych meczach tylko jednego gola. Trudno się więc spodziewać potknięcia we wtorkowy wieczór na The Hawthorns.

West Bromwich Albion cały czas plasuje się w strefie spadkowej. W dziewięciu ostatnich kolejkach drużyna Kamila Grosickiego odniosła tylko jedno zwycięstwo. Przed pojedynkiem z wicemistrzami Anglii nie ma więc zbyt wielu atutów, poza tym, że mecz rozegrany zostanie na jej boisku.

Obie drużyny mierzyły się ze sobą całkiem niedawno, bowiem w połowie grudnia. Wówczas mecz na Etihad Stadium zakończył się niespodziewanym remisem 1:1. Dla Manchesteru City był to ostatni mecz w którym straciły punkty. Typy bukmacherskie, a także więcej informacji znajdziecie w naszej zapowiedzi meczu WBA – Man City.

WBA – Man City: transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie na St. Mary’s Stadium dostępne w polskiej telewizji. Z meczu 20. kolejki Premier League: WBA – Man City transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. . Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:15 skomentują Piotr Domagała i Michał Gutka.

West Bromwich Albion – Manchester City: Transmisja online

Transmisja z dzisiejszego meczu Premier League, który rozegrany zostanie na stadionie West Bromwich Albion będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz WBA – Man City: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.