Z meczu Chelsea – Wolverhampton: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (27 stycznia) o godzinie 19:00. Spotkanie na Stamford Bridge odbędzie się w ramach 20. kolejki Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Chelsea – Wolves: debiut Tuchela

Najważniejszym wydarzeniem środowego spotkania pomiędzy zespołami Chelsea i Wolverhamptonu Wanderers będzie debiut Thomasa Tuchela na trenerskiej ławce londyńskiego klubu. Niemiec we wtorek podpisał kontrakt z The Blues, zastępując na tym stanowisku zwolnionego Franka Lamparda. Były szkoleniowiec PSG pracę na Stamford Bridge zapewne będzie chciał rozpocząć od zwycięstwa. Okazja wydaje się ku temu bardzo dobra, bowiem rywalem Chelsea będzie inny rozczarowujący w tym sezonie zespół.

Chelsea przed środowym meczem zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli Premier League, ale do miejsc premiowanych grą w Lidze Mistrzów traci tylko sześć punktów. W ostatnich pięciu ligowych spotkaniach The Blues odnieśli jednak tylko jedno zwycięstwo. Jeszcze gorzej wygląda pod tym względem bilans Wolverhamptonu Wanderers. Zespół prowadzony przez Nuno Santo nie wygrał żadnego z sześciu ostatnich meczów w lidze.

Co ciekawe, ostatnie zwycięstwo w Premier League Wilki odniosły w meczu z… Chelsea. Miało to miejsce 15 grudnia na Molineux Stadium. Spotkanie zakończyło się wygraną 2:1 gospodarzy. Teraz Chelsea stanie przed okazją do rewanżu. Typy bukmacherskie, a także więcej informacji znajdziecie w naszej zapowiedzi meczu Chelsea – Wolverhampton.

Chelsea – Wolverhampton: transmisja na żywo w TV

Śroowe spotkanie na Stamford Bridge dostępne w polskiej telewizji. Z meczu 20. kolejki Premier League: Chelsea – Wolverhampton transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 19:00 skomentują Andrzej Twarowski – Rafał Nahorny.

Chelsea – Wolverhamtpon: Transmisja online

Transmisja z dzisiejszego meczu Premier League, który rozegrany zostanie na Stamford Bridge w Londynie będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Chelsea – Wolverhampton: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.