Zwrot akcji ws. reprezentanta Polski. Świderski już wie

Karol Świderski mimo pojawiających się informacji o zmianie klubu, zostanie w Panathinaikosie - twierdzi serwis newspao.gr. Wszystko przez kontuzję, jakiej doznał inny napastnik Cyriel Dessers.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski zostanie w Grecji. Panathinaikos go potrzebuje

Karol Świderski w styczniu ubiegłego roku przeniósł się ze Stanów Zjednoczonych do Grecji. Po kilku latach w MLS ponownie zawitał na europejskie boiska, podpisując kontrakt z Panathinaikosem. Tamtejsza liga to dla napastnika znajome miejsce, ponieważ w przeszłości był związany z PAOK-iem. Jego przygoda w Atenach nie jest jednak tak udana jak ta w Salonikach.

Przez ostatnie tygodnie pojawiały się w mediach informacje, że Panathinaikos rozważy każdą ofertę, jaka wpłynie za 28-latka. Pisało się m.in. o Widzewie Łódź, ale napastnik wykluczył możliwość powrotu do Ekstraklasy. Teraz wychodzi na to, że na pewno nie zmieni klubu.

Z informacji podanych przez serwis Newspao.gr wynika, że Świderski do końca sezonu pozostanie w Atenach. Jest to wynik ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce podczas Pucharu Narodów Afryki. Kontuzji uda doznał Cyriel Dessers, który ma pauzować przez dłuższy czas. W efekcie transfer reprezentanta Polski jest wykluczony, ponieważ Panathinaikos nie miałby wystarczającej liczby opcji w ataku.

W tym sezonie Świderski wystąpił w 25 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 8 goli. Połowę jego dorobku strzeleckiego stanowią bramki zdobyte w Lidze Europy. Druga połowa to gole na ligowych boiskach.