Erling Haaland to marzenia niemal każdego klubu na świecie. Na sprowadzenie Norwega mogą sobie pozwolić jednak tylko nieliczni. Do tego grona należy Manchester United. Czerwone Diabły mogą sprowadzić gwiazdora Borussii Dortmund wcześniej, niż się spodziewano.

Marca podała zaskakujące informacje o Haalandzie

Norweg mógłby zmienić klub już po nowym roku

O pozyskaniu 21-latka z Borussią Dortmund rozmawia już Manchester United

Haaland zmieni klub już w styczniu? To możliwe

Saga transferowa z udziałem Erlinga Haalanda trwa już około dwa lata. Najlepsze kluby obserwowały go, gdy ten imponował formą w barwach Red Bull Salzburg. Norweg zdecydował jednak, że nie będzie rzucał się na głęboką wodę i postanowił zasilić Borussię Dortmund. Dla niemieckiej ekipy Haaland rozegrał ponad 60 meczów. Norweg regularnie imponuje formą. Dzięki temu osiągnął rewelacyjną średnią blisko jednego gola na mecz.

Fani Bundesligi zastanawiają się jak długo jeszcze będzie im dane oglądać Haalanda na niemieckich boiskach. – Oczywiście rozumiem, że czołowe kluby europejskie śledzą sytuację Haalanda. Gdyby tak nie było, byłbym tym zaskoczony. Ostatecznie to jednak Erling podejmie decyzję o swojej przyszłości – przyznał kilka dni temu opiekun BVB Marco Rose.

Tego lata próbę zakontraktowania Haalanda podjęła Chelsea, która zderzyła się jednak ze ścianą. Koszt sprowadzenia Norwega przekroczyłby bowiem ponad 200 milionów euro, licząc także prowizje dla agenta. Czołowe drużyny na świecie zdają sobie z tego sprawę, więc zamierzają poczekać rok. W 2022 roku klauzula Haalanda ma wynosić bowiem tylko 75 milionów euro, co jest wręcz promocyjną ceną za tego piłkarza.

Zaskakujące informacje opublikowała Marca. To hiszpańskie medium twierdzi, że klauzula wykupu Haalanda z BVB może aktywować się już od początku nowego roku. Jeżeli informacje te potwierdziłyby się, wyścig o pozyskanie Norwega byłby jeszcze ciekawszy. Marca twierdzi także, że rozmowy ws. kupna Haalanda prowadzi już Manchester United. Będący trenerem Czerwonych Diabłów Ole Gunnar Solskjaer zna się z rodziną zawodnika, co zwiększa szanse na jego przenosiny do tego klubu. Haaland na Old Trafford mógłby zagrać razem z Jadonem Sancho, czyli niedawnym kolegą z BVB.

