Arsenal – Manchester United: typy i kursy na mecz Premier League. Absolutnym hitem 21. kolejki angielskiej ekstraklasy będzie starcie “Kanonierów” z “Czerwonymi Diabłami”. To spotkanie może mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo kraju. Początek meczu w niedzielę 22 stycznia o godzinie 17:30. Sprawdźcie zapowiedź i kursy bukmacherskie na ten pojedynek.

Emirates Stadium Premier League Arsenal Manchester United 1.90 3.90 4.05

Arsenal – Manchester United, typy i przewidywania

W niedzielę o godzinie 17:30 czeka nas prawdziwa piłkarska uczta. Arsenal, który pozostaje na fotelu lidera Premier League, w 21. serii gier na własnym stadionie podejmie Manchester United. “Czerwone Diabły” zajmują trzecie miejsce w tabeli i podobnie jak “Kanonierzy” prezentują się z bardzo dobrej strony. Ten mecz może wiele wyjaśnić w kontekście walki o mistrzostwo Anglii.

Podopieczni Mikela Artety mają na swoim koncie 47 punktów, drugi Manchester City uzbierał 42 oczka, a zespół prowadzony przez Erika ten Haga może pochwalić się 39 punktami. Ewentualne zwycięstwo drużyny “Red Devils” sprawiłoby, że bitwa o mistrzostwo Premier League nabrałaby rumieńców.

Arsenal idzie jak burza w aktualnym sezonie Premier League, a Manchester United będzie osłabiony brakiem Casemiro. Brazylijczyk pauzuje bowiem za żółte kartki. Nasz typ: zwycięstwo Arsenalu.

Arsenal – Manchester United, ostatnie wyniki

Obie drużyny są w fantastycznej formie i można śmiało je określić jako aktualnie najlepsze zespoły w Anglii. Arsenal wygrał cztery z ostatnich pięciu meczów, a w poprzedniej serii gier Premier League pewnie pokonał Tottenham Hotspur w derbach północnego Londynu (2:0). Identycznym bilansem w tym czasie może pochwalić się Manchester United. Podopieczni Erika ten Haga w tamtej kolejce angielskiej ekstraklasy co prawda stracili punkty (remis 1:1 z Crystal Palace), ale wcześniej regularnie zwyciężali nad swoimi rywalami.

Arsenal – Manchester United, historia

Spotkania obu tych ekip z reguły są bardzo wyrównane. Patrząc na pięć poprzednich meczów pomiędzy Arsenalem a Manchesterem United dwukrotnie wygrali “The Gunners”, dwa razy triumfowały “Czerwone Diabły” i padł jeden remis. W ostatnim pojedynku Manchesteru United z Arsenalem drużyna z Old Trafford pokonała gości z Londynu 3:1. Było to starcie w ramach 6. kolejki obecnej kampanii Premier League.

Arsenal – Manchester United, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego hitu są gospodarze. Kurs na wygraną Arsenalu wynosi około 1.90, a typ na zwycięstwo Manchesteru United to mniej więcej 4.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.85. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Arsenal – Manchester United, przewidywane składy

W kadrze gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Gabriela Jesusa oraz Reissa Nelsona. Jeśli chodzi o gości, to tych absencji jest zdecydowanie więcej. Erik ten Hag nie będzie miał do dyspozycji takich zawodników jak Casemiro (pauzuje za żółte kartki) i zmagających się z urazami Diogo Dalota, Donny’ego van de Beeka, Anthony’ego Martiala, a także źle przygotowanych do meczu Jadona Sancho oraz Axela Tuanzebe.

Arsenal – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Arsenalu 100% remisem 0% zwycięstwem Man United 0% 6 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Arsenalu

remisem

zwycięstwem Man United

Arsenal – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 21. kolejki Premier League transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Emirates Stadium w niedzielę 22 stycznia o godzinie 17:30.

