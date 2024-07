Zła wiadomość dla Barcelony. Tyle naprawdę wynosi klauzula Nico Williamsa

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Nico Williams

Klauzula wykupu Nico Williamsa jest wyższa. Problem dla Barcelony

Głównym celem transferowym Barcelony pozostaje Nico Williams z Athletiku Bilbao. Od kilku tygodni strony próbują dojść do porozumienia, ale negocjacje są skutecznie blokowane przez niestabilne finanse Dumy Katalonii.

Tymczasem kolejne złe wieści dla Barcelony przekazał serwis Mundo Deportivo. Dziennikarze tego portalu twierdzą, że klauzula wykupu Nico Williamsa w rzeczywistości nie wynosi 58-60 milionów euro, a jest to kwota bliższa 62 milionów euro.

Na pierwszy rzut oka różnica wydaje się mało znacząca. Jednak w obecnej sytuacji Barcelona liczy każdy grosz i dodatkowe dwa miliony euro mogą znacząco opóźnić finalizację transferu. To oczywiście bardzo niekorzystna sytuacja dla Hansiego Flicka, który chciałby mieć skompletowaną kadrę jeszcze przed pierwszą kolejką La Liga.

Joan Laporta publicznie zapewnia, że klub stać na wysokie transakcje. Jednak sam Nico Williams ma być bardzo chętny na transfer do Barcelony i wydaje się, że gdyby Blaugrana miała odpowiednie środki, to przenosiny już dawno doszłyby do skutku. Hiszpańscy dziennikarze każdego dnia publikują nowe informacje, a więc w najbliższych dniach można się spodziewać rozwoju sytuacji lub nieoczekiwanego zwrotu akcji. Przypomnijmy, że skrzydłowy jest także celem Paris Saint-Germain.

