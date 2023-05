Wiceprezydent Barcelony, Rafa Yuste przyznał, że powrót Lionela Messiego do blaugrany zależy tylko i wyłącznie od decyzji Argentyńczyka. On sam chciałby, aby obecny mistrza świata wrócił na Camp Nou.

IMAGO / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi prawdopodobnie wróci latem do FC Barcelony

Wiceprezydent blaugrany podkreślił, że wszystko zależy od decyzji zawodnika

On sam chciałby jego powrotu

Wszystko zależy od decyzji Lionela Messiego

Niedawno prezes Barcelony, Joan Laporta, przyznał, że chce podpisać kontrakt z Messim podczas letniego okienka transferowego i obiecał zrobić wszystko, co w jego mocy, aby sprowadzić go z powrotem do Katalonii.

Teraz oliwy do ognia dolał wiceprezydent Barcelony, Rafa Yuste mówiąc, że bardzo chciałby powrotu Argentyńczyka do klubu.

– Chciałbym, żeby Leo Messi wrócił. Oczywiście zależy to od jego decyzji, ale chcielibyśmy mieć go z powrotem. Mamy nadzieję, że Messi będzie z nami w przyszłym sezonie – powiedział Yuste cytowany przez Mundo Deportivo.

Kontrakt Messiego z PSG wygasa po sezonie i nie zostanie przedłużony. Argentyńczyk ma jednak zdecydowanie lepsze finansowo oferty z Arabii Saudyjskiej.

