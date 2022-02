fot. PressFocus Na zdjęciu: Jesse Lingard

Jesse Lingard ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca tego roku. Według najnowszych informacji The Express wygląda na to, że zawodnik zmienił zdanie na temat swojej przyszłości.

Jesse Lingard prawdopodobnie zmienił optykę na swoją przyszłość

Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że rozstanie się z Man Utd na rzecz innego klubu z Premier League

The Express sugeruje, że 29-latek może nie tylko latem rozstać się z Czerwonymi Diabłami, ale też szukać dla siebie zupełnie innego miejsca na ziemi

Lingard chce zmienić nie tylko klub, ale też ligę?

Jesse Lingard ma umowę ważną z Man Utd do końca sezonu. To, że rozstanie się z Czerwonymi Diabłami, jest przesądzone. Zaskakujące jest jednak to, że zawodnik nie bierze już podobno pod uwagę kontynuowania kariery w Premier League.

Angielski piłkarz według informacji The Express odrzucił niedawno atrakcyjną ofertę od Tottenhamu Hotspur. Lingard miał trafić do teamu z Londynu przed startem nowej kampanii. Wydaje się, że 29-latek ma inne plany.

Lingard w powszechnej opinii jest jednym z tych zawodników, które może budzić ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Tym bardziej że Anglik będzie do pozyskania latem za darmo. Man Utd próbował przedłużyć z Lingardem umowę o rok, ale zawodnik nie zaakceptował oferty.

Prawdopodobnie formuła związana z klubem z Old Trafford już się wyczerpała, jeśli chodzi o Lingarda. Jego celem jest teraz trafić do ekipy, która będzie darzyła go zaufaniem, co pomoże mu bez wątpienia na rozwinięcie skrzydeł.

Lingard w tym sezonie wystąpił w 16 meczach, w których strzelił dwa gole. Ponadto zaliczył jedną asystę.

