SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Fernando Santos

Besiktas chce dokonać zaskakującego wzmocnienia

Turecki klub rozpoczął pracę nad wypożyczeniem Patricka Schicka

Besiktas nawiązał kontakt z otoczeniem Czecha

Schick w Besiktasie? Nawet wypożyczenie wydaje się marzeniem

Besiktas w końcowej części sezonu walczy o prawo gry w europejskich pucharach. Na ten moment podopieczni Fernando Santosa zajmują 4. miejsce w lidze, lecz strata do podium wynosi zaledwie pięć punktów. Nagrodą za wywalczenie 3. miejsca w tabeli będzie gra w następnej edycji Ligi Europy. Ten fakt mocno poprawiłby sytuację klubu i pomógł w zrealizowaniu marzenia, jakim jest transfer czeskiego napastnika.

Zaskakujące informacje przekazał Sacha Tavolieri, bowiem według niego snajperem, którym interesuje się turecki klub jest Patrik Schick z Bayeru Leverkusen. Besiktas chce, aby Czech został wypożyczony na przyszły sezon. Choć w Turcji wiedzą, że ruch ten należy rozpatrywać pod kątem mało realnych, to nie tracą nadziei, że uda im się namówić piłkarza na przeprowadzkę.

Tavolieri informuje, że Besiktas nawiązał już pierwszy kontakt z niemieckim klubem oraz otoczeniem piłkarza. Trzeba przyznać, że jeśli Patrik Schick trafi do Stambułu, to drużyna byłego selekcjonera biało-czerwonych zostanie mocno wzmocniona przed przyszłą kampanią i być może włączy się do gry o wyższe cele.

Schick na ten moment ma na swoim koncie 22 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 11 goli i zaliczył 3 asysty.