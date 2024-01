IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Bartłomiej Drągowski w przyszłym tygodniu powinien zostać zaprezentowany w nowym klubie

Polski golkiper zamieni Spezię Calcio na Panathinaikos Ateny

Grecy będą mogli wykupić go po zakończeniu wypożyczenia

Drągowski z szansą na transfer definitywny

Bartłomiej Drągowski bez wątpienia nie jest zadowolony z przebiegu swojej kariery. Dwukrotny reprezentant Polski był łączony z czołowymi markami Serie A, tymczasem obecnie występuje w barwach drugoligowej Spezii. Na dodatek jego obecny klub musi walczyć o utrzymanie na zapleczu włoskiej ekstraklasy – Aquilotti plasują się na 19. lokacie.

26-latek postanowił dokonać radykalnej zmiany i jeszcze w tym okienku zmieni miejsce pracy. Drągowski zasili szeregi Panathinaikosu Ateny, który bije się o mistrzostwo Grecji. W tej sytuacji dla byłego golkipera Fiorentiny będzie to spory sportowy awans.

Jakub Seweryn z portalu Sport.pl ujawnił, że wychowanek Jagiellonii we wtorek przejdzie testy medyczne przed dołączeniem do ekipy Fatiha Terima. Koniczynki wypożyczą go do końca sezonu. W umowie zawarto opcję wykupu za 3,5 miliona euro.