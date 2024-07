Zacięta walka Arsenalu i Chelsea o objawianie Euro 2024

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Włoch

Riccardo Calafiori łączony z Arsenalem i Chelsea

Riccardo Calafiori ma za sobą sezon, w którym decydował o sile defensywnej Bologni. Niemniej tak naprawdę talent zawodnika został potwierdzony w trakcie Euro 2024 w Niemczech. Reprezentacja Włoch co prawda w trakcie całego turnieju nie spisała się dobrze. W każdym razie Calafiori pozostawił po sobie dobre wrażenie.

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że najbardziej o podpis Włoch pod kontraktem zabiegają takie kluby jak Arsenal i Chelsea. Jeśli transakcja z udziałem zawodnika dojdzie do skutku, to Bolognia może zarobić niezłą sumę. Reprezentant Włoch jest wyceniany na 30 milionów euro, Tymczasem rok temu włoski klub zapłacił za gracza tylko cztery miliony euro, pozyskując go z FC Basel.

Wcześniej według Corriere dello Sport sternicy Kanonierów zaproponowali Bologni mniej więcej 47 milionów euro za piłkarza. Calafiori w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 37 spotkaniach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył też pięć kluczowych podań.

Aktualna umowa 22-letniego defensora z Rossoblu obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Pięciokrotny reprezentant Włoch to wychowanek Romy, który w swoim piłkarskim CV ma też Genoę. Debiut w drużynie narodowej zawodnik zaliczył natomiast niedawno, bo 4 czerwca w meczu kontrolnym z Turcją.

