Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl", Bartłomiej Kukułowicz opuści Termalicę na rzecz Irlandzkiego Bohemians. Będzie to dla 22-latka awans na najwyższy poziom rozgrywkowy w kraju.

IMAGO/ KAROL SLOMKA / 400mm.pl/ Na zdjęciu: Termalica Bruk-Bet Nieciecza

Bartłomiej Kukułowicz przeniesie się do Irlandzkiego Bohemians

Piłkarz Bruk-Bet Termalicki Nieciecza rozegrał w tym sezonie siedem spotkań

22-latek zamieni 1. ligę w Polsce na Ekstraklasę w Irlandii

Termalica traci piłkarza

Termalica Bruk-Bet Nieciecza ma za sobą dobry, choć niezakończony sukcesem sezon. “Słoniki” zakwalifikowały się do fazy barażowej, awansowały do finału, ale w tej ostatniej fazie poległy w meczu z Puszczą Niepołomice. W wyniku tego rezultatu i pozostania w Fortuna 1. lidze na kolejny sezon pracę stracił Radoslav Latal. A do klubu w jego miejsce wrócił Mariusz Lewandowski.

Teraz niecieczanie dokonują przetasowań w kadrze swojego zespołu. Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, Bartłomiej Kukułowicz opuści Termalicę na rzecz Irlandzkiego Bohemians. Będzie to dla 22-latka awans na najwyższy poziom rozgrywkowy w kraju. W zakończonym sezonie obrońca rozegrał siedem spotkań w Fortuna 1. lidze.

Czytaj więcej: Podbeskidzie zapowiada nowy sezon. “Bielsko ma być bardziej bielskie”