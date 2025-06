Z Radomiaka do Turcji? Jest oferta za Ouattarę [NASZ NEWS]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zie Ouattara

Radomiak wciąż się zmienia

Okienko transferowe ruszyło w Ekstraklasie pełną parą. Na czele stawki są Górnik Zabrze, Widzew Łódź i Korona Kielce, ale inni też nie śpią. Mamy do czynienia z transferami in, ale i wychodzącymi, jak choćby Dominika Sarapaty do FC Kopenhaga. Do zmian dojdzie również w Radomiaku, co nie jest niespodzianką, bo w tym klubie zawsze dużo się dzieje.



Z informacji goal.pl wynika, że jednym z piłkarzy, którzy mogą opuścić Radomiaka jest Zie Ouattara. Dotarły do nas wieści, że chrapkę na tego piłkarza ma turecki Eyupspor. Ouattara w ostatnim sezonie rozegrał 28 meczów ligowych, w których strzelił 3 gole i zaliczył 2 asysty.

Szósty zespół tureckiej ekstraklasy

Eyupspor to szósty zespół ostatniego sezonu tureckiej ekstraklasy. To bardzo dobry wynik jak na beniaminka. A co do tego jak zaawansowane są rozmowy, to jedno ze źródeł przekonuje nas, że sprawa jest przyklepana, ale drugie wydaje się ostrożniejsze. Sugeruje, że jest oferta, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. A jak to się skończy, dowiemy się zapewne w najbliższych dniach.