Z Legii Warszawa do włoskiego klubu?! Młody bramkarz na radarze

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Cesena zainteresowana Gimińskim z Legii Warszawa

Legia Warszawa słynie ze szkolenia świetnych bramkarzy. W przeszłości ze stołecznego klubu do wielkiego świata piłki nożnej wyjeżdżali tacy zawodnicy jak Artur Boruc, Łukasz Fabiański czy Wojciech Szczęsny. Ostatnim golkiperem, który postanowił wyjechać na zachód w młodym wieku był Jakub Zieliński. 17-latek latem ubiegłego roku podpisał kontrakt z VfL Wolfsburg.

Teraz wiele wskazuje na to, że jego drogą może pójść inny młody bramkarz. Z informacji serwisu Na Wylot wynika, że pod obserwacją znalazł się Nikodem Gimiński. Choć ma zaledwie 16 lat kilka razy brał udział w spotkaniach zespołu Legii do lat 19.

Gimiński według źródła ma być na celowniku włoskiej Ceseny. To klub z Włoch, który występuje na poziomie Serie B. Oczywiście z początku trenowałby w drużynie ze swojej kategorii wiekowej. Seniorzy po 21. kolejkach w lidze zajmują 5. miejsce z dorobkiem 34 punktów.

Blisko zagranicznego transferu, ale nie na zachód jest Kacper Tobiasz. Numer jeden w bramce stołecznego klubu ma kontrakt do końca sezonu. Medialne doniesienia sugerują, że wychowanek Wojskowych przeniesie się do tureckiego Samsunsporu.