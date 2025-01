Z Aston Villi do Zabrza? Górnik pyta o młodego bramkarza [NASZ NEWS]

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Oliwier Zych

Odejście Rasaka, czyli wielka strata

Jeśli chodzi o transfery z klubu to za największą stratę dla Górnika Zabrze trzeba uznać odejście Damiana Rasaka do Ujpestu Budapeszt. Utrata Norberta Wojtuszka też pewnie wielu zaboli, natomiast zdania co do Manu Sancheza, który ma odejść do Levante, są podzielone. Jedni uważają, że 500 tysięcy złotych piechotą nie chodzi, ale inni, że bez zabezpieczenia tej pozycji nie powinno się puszczać tego prawego obrońcy.

Tak czy inaczej, fani z Zabrza czekają na transfery do klubu. Przyszedł już pomocnik z Norwegii, podpisano umowę z afrykańskim talentem, ale być może na tym nie koniec. Z informacji goal.pl wynika, że w Zabrzu pojawił się pomysł wypożyczenia z Aston Villi Oliwiera Zycha.

Oglądaj program “Nasz News” (VIDEO)

W Puszczy się sprawdził

To młody, bo 20-letni, polski bramkarz, który już raz był wypożyczony do Polski, do Puszczy Niepołomice. Wprawdzie Górnik ma solidną jedynkę w osobie Szromnika, ale… Ma też problem z minutami młodzieżowców, a klub nie chce płacić kary za niewypełnienie limitu. Niewykluczone więc, że Zych pomógłby częściowo rozwiązać ten problem. Sprawa nie jest jednak przesądzona, według naszej wiedzy to wstępny etap i nie wiadomo, czy uda się ją posunąć do przodu.