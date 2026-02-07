Gwiazda Bundesligi wybrała Liverpool. Man United obejdzie się smakiem

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Yan Diomande widziałby siebie w Liverpoolu

Yan Diomande jest bez wątpienia jednym z największych odkryć obecnego sezonu Bundesligi. Wszystko wskazuje na to, że RB Lipsk nie zdoła zatrzymać iworyjskiego skrzydłowego, który powinien zmienić otoczenie już podczas najbliższego letniego okna transferowego. Zainteresowanie jego osobą rośnie z tygodnia na tydzień, a forma prezentowana przez zawodnika przyciąga uwagę największych europejskich klubów.

Piłkarz zatrudnił ostatnio nową agencję menadżerską, co wyraźnie sugeruje, że poważnie myśli o kolejnym kroku w swojej karierze i przygotowuje się na transfer do silniejszej ligi. Zdaniem zagranicznej prasy w walce o zakontraktowanie Yana Diomande uczestniczą między innymi dwaj potentaci z Premier League – Liverpool oraz Manchester United.

Jak donosi serwis „TEAMtalk”, sam piłkarz preferowałby jednak przeprowadzkę na Anfield Road. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej podobno marzy o grze w barwach ekipy The Reds i widzi tam najlepsze warunki do dalszego rozwoju. Problemem może być cena, ponieważ RB Lipsk oczekuje za swoją gwiazdę kwoty sięgającej nawet 100 milionów euro.

Mierzący 180 centymetrów skrzydłowy występuje w koszulce drużyny Byków od lipca 2025 roku, gdy trafił na Red Bull Arenę za niespełna 20 milionów euro z CD Leganes. W aktualnej kampanii rozegrał 21 spotkań, w których zdobył 8 bramek i zanotował 6 asyst. Diomande bardzo szybko stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu Die Bullen. Kontrakt utalentowanego piłkarza z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.