Yamal zablokował transfer. Gorąco w Barcelonie

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Jedno słowo Lamine’a Yamala wystarczyło. Barcelona zatrzymała wielki talent

Lamine Yamal pozostaje jedną z największych gwiazd Barcelony. Choć 18-letni skrzydłowy miewa w tym sezonie momenty słabszej formy, drużyna może liczyć na jego bramki i asysty w kluczowych momentach. W trwających rozgrywkach Yamal wystąpił w 29 spotkaniach, w których strzelił 14 goli i zanotował 13 asyst. Hansi Flick darzy młodego Hiszpana ogromnym zaufaniem.

Jak informuje „El Nacional”, Yamal miał również odegrać kluczową rolę w zablokowaniu transferu Roony’ego Bardghjiego. 20-letni reprezentant Szwecji wzbudzał spore zainteresowanie podczas zimowego okna transferowego. Jednym z klubów monitorujących jego sytuację było FC Porto. Brak regularnych minut oraz ogromna konkurencja w ofensywie sprawiły, że Bardghji zaczął godzić się z myślą, iż jego rozwój w Barcelonie może zostać zahamowany.

Gdy rozmowy transferowe zaczęły nabierać realnych kształtów, do akcji wkroczył sam Lamine Yamal. Gwiazda Barcelony miała jasno zakomunikować władzom klubu, że nie chce odejścia Szweda. W jego opinii Bardghji idealnie pasuje do roli naturalnego zmiennika na prawym skrzydle.

Yamal uważa, że silna konkurencja podnosi poziom zespołu i pozwala lepiej zarządzać intensywnością gry w trakcie długiego sezonu, ograniczając ryzyko przemęczenia oraz kontuzji. Najbliższe miesiące pokażą, czy Bardghji otrzyma realne szanse, by udowodnić swoją wartość na boisku. Szwed w barwach Dumy Katalonii rozegrał dotąd 17 spotkań, w których strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt z katalońskim klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku.