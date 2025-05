Xavi Simons znalazł się celowniku hiszpańskiego giganta. 80 mln euro na stole

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Atletico Madryt chce dokonać wielkiego transferu

Od pewnego czasu Atletico Madryt obserwuje Xaviego Simonsa. Los Rojiblancos są zdeterminowani, żeby pozyskać nową gwiazdę w trakcie letniego okienka transferowego. Holender, którego cena wynosi aż 80 milionów euro mógłby współpracować w ataku z Julianem Alvarezem. Decyzja ta jest związana z niepewną przyszłością Antoine’a Griezmanna.

Mimo że Francuz deklarował chęć pozostania i wypełnienia kontraktu, jego forma w ostatnich miesiącach nie była najlepsza. To może skłonić go do przeniesienia się za ocean do MLS. Nawet jeśli Griezmann zostanie na Metropolitano, wydaje się, że Diego Simeone będzie chciał powoli wprowadzać następcę 34-latka.

Xavi Simons może opuścić RB Lipsk, ponieważ klubowi nie udało się zakwalifikować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Mimo niedawnego transferu definitywnego z Paris Saint-Germain do Lipska po wcześniejszym wypożyczeniu, 22-latek chce spróbować swoich sił w bardziej ambitnym zespole. Nigdy nie ukrywał również, że chciałby wrócić do Hiszpanii, gdzie mieszkał gdy był w akademii Barcelony.

Zważywszy na to, że mało prawdopodobny wydaje się transfer do Blaugrany, Simons może rozważyć założenie koszulki Atletico. Klub wierzy, że Holender byłby świetnym wzmocnieniem.

