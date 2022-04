PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez nie bierze pod uwagę odejścia z klubu Frenkiego de Jonga, który w ostatnim czasie był łączony z Manchesterem United. Hiszpański szkoleniowiec uważa natomiast, że reprezentant Holandii może być kluczowym piłkarzem Dumy Katalonii przez wiele lat.

Erik ten Hag, który zostanie menedżerem Manchesteru United, chciałby sprowadzić do zespołu Frenkiego de Jonga

Holender od trzech lat występuje w barwach Barcelony

Xavi nie chce słyszeć o odejściu pomocnika i przewiduje dla niego świetlaną przyszłość na Camp Nou

De Jong kuszony przez Manchester United

W hiszpańskich mediach pojawiły się w ostatnich dniach spekulacje dotyczące przyszłości holenderskiego pomocnika. Zainteresowany sprowadzeniem De Jonga na Old Trafford ma być jego były trener Ajaksu Amsterdam Erik ten Hag, który od nowego sezonu obejmie posadę menedżera Manchesteru United.

O komentarz do tych doniesień poproszony został szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez. Ten wiążę ze De Jongiem przyszłość i jest przekonany, że Holender będzie występował na Camp Nou przez wiele lat.

– Nie rozmawiałem z nim o jego przyszłości – powiedział Xavi, cytowany przez Goal.com. – Gra na bardzo dobrym poziomie i musi to kontynuować. Może być jednym z najlepszych pomocników na świecie jeszcze przez wiele lat.

– Gdyby to zależało ode nie, zatrzymałbym go tutaj na wiele lat. On jest bardzo ważnym zawodnikiem i może tutaj zapoczątkować swoją erę. Musi strzelać bramki, asystować i odgrywać kluczową rolę – dodał Xavi.

De Jong, dla którego jest to trzeci sezon na boiskach La Liga, w obecnym sezonie rozegrał łącznie 42 spotkania, zdobywając cztery gole i dokładając do tego pięć asyst.

FC Barcelona przygotowuje się obecnie do niedzielnego ligowe spotkania z Rayo Vallecano, które rozegrane zostanie o godzinie 21:00.

Zobacz także: Manchester United ogłosił nazwisko nowego trenera

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin