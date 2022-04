fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i jego ewentualny transfer do FC Barcelony to temat, który elektryzuje kibiców piłki nożnej. Nie tylko Bayernu Monachium i Katalończyków. Tymczasem według informacji dziennikarza Matteo Moretto do zmiany klubu namawiał Polaka sam Xavi Hernandez, omawiając kapitanowi Biało-czerwonych istotę projektu.

Ważą się losy Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium

Polski napastnik ma kontrakt z Bawarczykami do końca następnego sezonu

33-latka chce mieć u siebie FC Barcelona

Lewandowski maszyną do zdobywania bramek

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Polski napastnik jest jednocześnie jednym z tych kluczowych zawodników giganta Bundesligi, który wciąż nie otrzymał propozycji nowej umowy.

El Barça lleva semanas trabajando en el fichaje de Lewa. Laporta y Pini ya se han reunido varias veces para valorar la viabilidad de la operación. Xavi también ha hablado con el polaco para explicarle el proyecto y convencerle. El 9 ha dado luz verde. NO acuerdos: todo abierto. https://t.co/6Lt8Crb5mE — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 11, 2022

Dziennikarz Matteo Moretto podaje natomiast, że FC Barcelona już od kilku tygodni pracuje nad zrealizowaniem transferu z udziałem Polaka. Doszło już do kilku spotkań między prezydentem Katalończyków Joanem Laportą a agentem Lewego Pinim Zahavim.

Gra toczy się na całego

Xavi Hernandez miał z kolei osobiście spotkać się z Lewandowskim. Hiszpan chciał wyjaśnić reprezentantowi Polski, jak miałaby wyglądać Barca z nim w składzie. Polak podobno przekonał się do transferu. Niemniej żadna umowa nie została jeszcze zawarta. W związku z tym kwestia ewentualnego transferu jest otwarta.

33-latek w trakcie trwającej kampanii rozegrał 29 meczów w Bundeslidze, strzelając w nich 32 gole. Lewandowski ma też na swoim koncie jedną asystę w lidze niemieckiej. Zawodnik do Bayernu trafił z Borussii Dortmund w 2014 roku na zasadzie wolnego transferu. Dzisiaj jego wartość wynosi 50 milionów euro.

