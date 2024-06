Xavi gotowy na nowe wyzwanie. Obrał konkretny kierunek

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi chciałby pracować w Premier League

Sezon 2023/2024 nie był zbyt udany dla Barcelony, co poskutkowało ogromnym zamieszaniem. Pod koniec stycznia Xavi ogłosił, że gdy rozgrywki dobiegną końca, opuści zespół. Natomiast w ostatniej chwili władzom Dumy Katalonii udało się namówić szkoleniowca na pozostanie. Problem w tym, że nie wiadomo po co, ponieważ kilkanaście dni po oficjalnej konferencji prasowej klub zwolnił Hiszpana, zastępując go Hansim Flickiem.

Koniec końców Xavi jest bezrobotny, ale już niedługo ta sytuacja może ulec zmianie. Według informacji dziennika “SPORT” trener jest chętny na powrót do pracy oraz obrał konkretny kierunek. Ponoć Hiszpan najbardziej chciałby objąć drużynę z Premier League.

Pod koniec maja gazeta “AS” poinformowała, że Xavi trafił na radar dwóch wielkich klubów. Mianowicie chodziło o zainteresowanie ze strony Milanu oraz Manchesteru United. Rossoneri już podjęli decyzję o rozstaniu ze Stefano Piolim, zaś Czerwone Diabły nadal wahają się w sprawie Erika ten Haga.

Niewykluczone, że władze klubu z Old Trafford skontaktują się z Xavim, aby poznać jego pomysł na odbudowę potęgi. Niedawno doszło do podobnego spotkania z udziałem Thomasa Tuchela, który zaprezentował Manchesterowi United szczegółowy plan pracy.

