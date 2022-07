PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong nie chce opuścić Barcelony. Klub oficjalnie chce zatrzymać Holendra, o którego pozyskanie zabiegają dwaj giganci Premier League.

Barcelona ma otrzymać ofertę za Frenkiego de Jonga od Chelsea

Londyńczycy są zainteresowani transferem Holendra

W Chelsea pomocnik dostałby pensję taką, jak w Barcelonie

Barcelona może liczyć na ofertę

Frenkie de Jong i jego przyszłość to jeden z najważniejszych tematów w Barcelonie tego lata. Wynagrodzenie Holendra stanowi duże obciążenie dla wicemistrza Hiszpanii, który nieoficjalnie chętnie sprzedałby zawodnika w przypadku satysfakcjonującej oferty. Taką złożył Manchester United, który nie potrafił jednak namówić piłkarza do transferu. Do końca okienka zostało jednak jeszcze dużo czasu i sporo może się zmienić., co powiedział sam Xavi.

– Obecnie nie wiem, czy pozostanie. Pozostało jeszcze dużo czasu do zamknięcia okienka transferowego. Na ten moment jest zawodnikiem Barcelony, tak jak wszyscy inni piłkarze w kadrze. Wystawianie go na pozycji stopera to nie sygnał, że chcę, by odszedł. Nie muszę robić czegoś takiego. Potrafię porozumiewać się z moimi graczami twarzą w twarz – rzekł opiekun Barcelony na temat de Jonga.

Manchester United negocjując z de Jongiem nie miał atutu w postaci gry w Lidze Mistrzów. Tym atutem dysponuje Chelsea, która wróciła do tematu pozyskania Holendra. Właściciel Chelsea poruszył tę kwestię już na początku lipca. Wówczas było tylko zapytanie ze strony londyńskiej. Niedługo do Barcelony ma zaś trafić oficjalna oferta. Ważne z perspektywy de Jonga jest to, że Chelsea jest gotowa do zapewnienia mu tak atrakcyjnej pensji, jaką pobiera na Camp Nou.

