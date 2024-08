Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Monza może skusić się na pozyskanie Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny oficjalnie przestał być zawodnikiem Juventusu. Bramkarz zgodził się rozwiązać kontrakt ze Starą Damą za porozumieniem stron. Thiago Motta, który zastąpił na stanowisku trenera Maxa Allegriego nie widział miejsca w składzie dla reprezentanta Polski. Dlatego klub z Turynu postanowił się pozbyć Polaka, aby ten nie obciążał klubowych finansów.

Aktualnie nie wiadomo, jaki następny krok podejmie Wojciech Szczęsny. W przeszłości interesowały się nim kluby z Półwyspu Arabskiego. Co więcej, przez chwilę wszystko wskazywało na to, że 34-latek dołączy do Cristiano Ronaldo i zostanie piłkarzem Al-Nassr. Aczkolwiek temat transferu upadł, a arabski klub skupił się na pozyskaniu Edersona, co również skończyło się fiaskiem.

Ostatnio nazwisko 84-krotnego reprezentanta Polski pojawiło się w kontekście powrotu do Premier League. Trener jednego z angielskich klubów widziałby Szczęsnego jako wzmocnienie zespołu oraz zwiększenie rywalizacji o miejsce między słupkami. Polak łączony był również z przeprowadzką na północ Włoch, gdzie miałby zasilić szeregi Monzy. O ewentualnym transferze doświadczonego bramkarza wypowiedział się Alessandro Nesta, czyli trener ekipy ze Stadio Brianteo.

– Nie słyszałem nic o Szczęsnym w Monzie. Nie wiem, być może nastąpi zmiana w ostatnich dniach okna transferowego. Dyrektor Galliani znany jest z przeprowadzania transferów w ostatnim dniu. Na chwilę obecną nie mam żadnych informacji o Szczęsnym – powiedział Alessandro Nesta, cytowany przez Nicolo Schirę.