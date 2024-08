Newcastle chce przeprowadzić duży transfer, zanim zamknie się okno transferowe. Na celowniku Srok znalazł się Marc Guehi. Jak donosi The Athletic do Crystal Palace wpłynęła oferta rzędu 76 mln euro.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Marc Guehi marzeniem Newcastle, proponują Crystal Palace 76 mln euro

Newcastle podczas letnich transferów zdecydowało się dokonać pięciu wzmocnień. Natomiast ich główny cel na rynku transferowym wciąż pozostaje niezdobyty. Eddie Howe od dawna marzył o tym, aby zespół The Magpies wzmocnił reprezentant Anglii – Marc Guehi.

Sroki w ostatnich kilku tygodniach kilkukrotnie próbowały pozyskać finalistę Euro 2024. Jak dotąd władze klubu przedstawiły aż trzy propozycję w zamian za 24-letniego piłkarza. Ostatnia oferta opiewała na 55 milionów euro, lecz Crystal Palace bez mrugnięcia powieką odrzuciło zakusy ligowych rywali. Jak twierdzi The Athletic przedstawiciele Newcastle nie stracili wiary w pozyskanie Anglika.

Na stół Orłów trafiła propozycja z gatunku “nie do odrzucenia”. Brytyjski portal informuje, że Newcastle oferuje obecnie za Marca Guehi’ego aż 76 milionów euro. Jeśli transfer dojdzie do skutku, to obrońca Crystal Palace zostanie jednym z najdroższych obrońców w historii.

Marc Guehi na Selhurst Park trafił w 2021 roku z Chelsea za ok. 24 mln euro. Z miejsca stał się kluczowych zawodnikiem wyjściowego składu, a regularna gra pozwoliła mu uwolnić tkwiący w nim potencjał. Łącznie rozegrał w barwach klubu 111 spotkań i pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców. Obecna umowa z Orłami obowiązuje do czerwca 2026 roku. Wartość rynkowa piłkarza to 38 mln euro.