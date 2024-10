Wojciech Szczęsny wznowił karierę! FC Barcelona potwierdziła

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Oficjalnie: Wojciech Szczęsny bramkarzem Barcelony

FC Barcelona za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformowała o pozyskaniu Wojciecha Szczęsnego. Przypomnijmy, że 34-letni bramkarz kilka tygodni temu zawiesił buty na kołku, ale po otrzymaniu oferty od hiszpańskiego giganta zdecydował się wznowić karierę piłkarską, czego efektem jest podpisanie umowy.

84-krotny reprezentant Polski przyleciał do Barcelony w poniedziałkowy poranek, a w kolejnych dniach przechodził testy medyczne, które jak się później okazało, nie wykazały niczego niepokojącego. W środę po południu Wojciech Szczęsny związał się z Dumą Katalonii krótkoterminowym kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku.

Mierzący 196 centymetrów golkiper w zespole Blaugrany zastąpi poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz całkowicie zerwał ścięgno rzepki w prawym kolanie podczas spotkania z Villarrealem (5:1), musiał przejść operację i będzie pauzował nawet 7-8 miesięcy.

To zmusiło Barcelonę do natychmiastowych działań na rynku. Z racji, że Wojciech Szczęsny był wolnym agentem, to mógł dołączyć do lidera hiszpańskiej La Ligi po zamknięciu okienka. 34-latek dopisze więc do swojego piłkarskiego CV kolejny wielki klub – wcześniej grał w Juventusie, Romie oraz Arsenalu.

Wojciech Szczęsny w trakcie niespełna rocznego pobytu w stolicy Katalonii ma zarobić około 3 mln euro. Nasz golkiper będzie występował z numerem “25” na koszulce.