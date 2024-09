Associated Press /Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Niemiecki trener cieszy się z powrotu Holendra

O Szczęsnym jeszcze nie chce rozmawiać

Wielkie wyzwanie przed Lewandowskim

We wtorkowy wieczór FC Barcelona zagra drugie spotkanie nowej formuły Ligi Mistrzów. Jako że rywalem jest Young Boys Berno to Hiszpanie są zdecydowanymi faworytami. I choć niemiecki szkoleniowiec szukał pozytywów u rywala, to każdy inny wynik niż wygrana Dumy Katalonii byłby dużą niespodzianką.

“Nikt nie ma gwarancji”

Większą część konferencji zdominowały takie sprawy jak powrót po kontuzji Frenkiego de Jonga, porażka w ostatnim meczu z Osasuną, czy skandal do jakiego doszło w derbach Madrytu. Oczywiście, nie mogło też zabraknąć pytania o Wojciecha Szczęsnego.



– Czy skoro Wojciech Szczęsny zdecydował się wznowić karierę, to oznacza, że dostał gwarancję, że będzie numerem jeden? – zapytał wprost jeden z hiszpańskich dziennikarzy.



– Nie mam zwyczaju rozmawiać o piłkarzach, którzy nie mają w tym momencie podpisanego kontraktu, z klubem, który prowadzę, ale nie. W takim klubie jak Barcelona nikt, absolutnie nikt nie ma gwarancji gry w pierwszym składzie – odpowiedział szybko i zdecydowanie opiekun Dumy Katalonii.

100 goli Lewandowskiego? Do tego coraz bliżej

Z drugiej strony widać było, że Flick nie do końca wie jak odnosić się do pytań odnośnie Polaka, bo w momencie konferencji Szczęsny faktycznie nie był jeszcze ogłoszony piłkarzem Barcelony. W końcu niemiecki szkoleniowiec zaoferował inne wyjście: – W sobotę czeka nas kolejna konferencja, więc być może wtedy wrócimy do tego tematu. Tak będzie najlepiej.



Przypomnijmy: początek sezonu w wykonaniu zespołu Flicka jest znakomity, choć po siedmiu zwycięstwach w lidze z rzędu przyszła porażka z Osasuną (2:4). W świetnej formie jest jeden z ulubionych piłkarzy Niemca, czyli Robert Lewandowski. Przed polskim napastnikiem, przy okazji kolejnego sezonu Ligi Mistrzów, duże wyzwanie, czyli dobicie do 100 goli w Champions League. Obecnie Lewy ma 94 gole, a przed nim jeszcze co najmniej siedem spotkań Ligi Mistrzów w tym sezonie.

