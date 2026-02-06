Wisła Płock reaguje na odejście Edmundssona. Lider Ekstraklasy sięga po Chorwata

15:49, 6. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Wisła Płock

Wisła Płock sprowadziła Marina Karamarko z FK Zeljeznicar. Chorwacki obrońca ma zastąpić Andriasa Edmundssona, który niedawno przeniósł się do Hellasu Verona.

Mariusz Misiura
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Marin Karamarko trafił do Wisły Płock

Wisła Płock sprzedała Andriasa Edmundssona do Hellasu Verona za 2,5 miliona euro. Reprezentant Wysp Owczych został nowym zawodnikiem klubu Serie A i jednocześnie pierwszym piłkarzem z tego kraju w historii rozgrywek. Beniaminek PKO BP Ekstraklasy spisuje się w tym sezonie rewelacyjnie i jest liderem tabeli. Zimą do zespołu Mariusza Misiury dołączyli Matwiej Bochno z rezerw Lecha Poznań oraz Dominik Sarapata na zasadzie wypożyczenia z FC Kopenhaga.

W piątek Wisła ogłosiła transfer Marina Karamarko. 27-letni chorwacki środkowy obrońca trafił do Płocka na zasadzie transferu definitywnego z FK Zeljeznicar. Z Nafciarzami podpisał kontrakt obowiązujący do końca grudnia 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok

W bieżących rozgrywkach Karamarko wystąpił w 19 spotkaniach, a w swoim CV ma również grę w barwach TSV Hartberg oraz Arsenalu Tuła. W przeszłości występował także w młodzieżowych reprezentacjach Chorwacji.

Nafciarze udanie rozpoczęli rok 2026, pokonując u siebie Raków Częstochowa (2:1). W poniedziałek, 9 lutego, o godz. 19:00, zespół prowadzony przez Misiurę zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice w ramach 20. kolejki Ekstraklasy.

POLECAMY TAKŻE

Mariusz Misiura
Świetne wieści dla Wisły Płock. Chodzi o kluczowego gracza! [NASZ NEWS]
Mariusz Misiura
Wisła Płock blisko kolejnego transferu. Chorwat dołączy do lidera Ekstraklasy
Dominik Sarapata
Nie grał, ale wiele zyskał. Szczera wypowiedź zawodnika Wisły