fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła stara się o utalentowanego obrońcę

Wisła Kraków walczy z czasem, aby wzmocnić się jeszcze przed pierwszym meczem w eliminacjach do Ligi Europy. Do drużyny tego lata dołączyli już Olivier Sukiennicki, Rafał Mikulec oraz Giannis Kiakos. Trener Kazimierz Moskal niejednokrotnie wspominał, że nie jest jeszcze zadowolony z sytuacji kadrowej i domaga się kolejnych ruchów na rynku transferowym. Biała Gwiazda od pewnego czasu interesuje się sprowadzeniem utalentowanego Cezarego Polaka, który wspólnie z Kotwicą Kołobrzeg wywalczył awans do pierwszej ligi. 21-latek jest nastawiony na transfer do innej ekipy, choć pierwotnie liczył przede wszystkim na przeprowadzkę zagraniczną.

Biała Gwiazda widzi w Polaku następcę Jakuba Krzyżanowskiego, który lada moment zasili szeregi Bologni. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie zarobi na tym transferze, lecz mówi się o kwocie w okolicach 700 tysięcy euro. Część tych pieniędzy może zostać przeznaczona właśnie na lewego obrońcę Kotwicy Kołobrzeg. Dziennikarz Samuel Szczygielski poinformował, że krakowski klub złożył oficjalną ofertę w wysokości 200 tysięcy euro. Obecnie strony prowadzą negocjacje w kwestii wysokości kwoty transferu oraz sposobu płatności.

21-latek gra dla młodzieżowej reprezentacji Polski i budzi spore zainteresowanie, także wśród klubów Ekstraklasy. W sezonie 2023/2024 rozegrał 31 spotkań, strzelając cztery bramki i notując dwie asysty.

