Media: Legia Warszawa myśli o kolejnym transferze. Skusi się na wielki wydatek?!

Legia Warszawa planuje kolejny duży transfer. Samuel Szczygielski na łamach portalu Meczyki.pl donosi, że do stołecznego klubu może dołączyć 25-letni Darko Nejasmić.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Ciekawe nazwisko na radarach Legii

Legia Warszawa działa na rynku transferowym w imponującym tempie. Tego lata sprowadziła już Kacpra Chodynę, Claude Goncalvesa, Jeana-Pierre’a Nsame, Luquinhasa, Rubena Vinagre oraz Marcela Mendesa-Dudzińskiego. Na tym nie koniec, bowiem poszukuje jeszcze jednego napastnika oraz środkowego obrońcy. Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl poinformował dodatkowo, że Wojskowi rozważają transfer pomocnika z ligi chorwackiej.

Nowym zawodnikiem Legii mógłby zostać Darko Nejasmić. 25-letni defensywny pomocnik jest związany jeszcze rocznym kontraktem z NK Osijek, czwartą siłą chorwackiej ekstraklasy. Uważa się go za kluczową postać drugiej linii tego zespołu, więc dla Legii byłoby to oczywiście duże wzmocnienie. Szczygielski podaje, że ojciec Nejasmicia, a zarazem jego agent, przebywa obecnie w Warszawie, gdzie może negocjować potencjalną przeprowadzkę do stołecznej ekipy.

W przypadku tego transferu Legia musiałaby głębiej sięgnąć do kieszeni. Nejasmić jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 1,8 mln euro. Oczekiwania NK Osijek nie są publicznie znane, natomiast świadomość ostatniej szansy na duży zarobek może skłonić chorwacki klub do wyciśnięcia absolutnego maksimum z tej transakcji.

Nejasmić przez zdecydowaną większość kariery był związany z Hajdukiem Split, którego jest wychowankiem. W 2022 roku definitywnie przeniósł się do NK Osijek za 1,25 mln euro. W chorwackiej ekstraklasie zgromadził łącznie 153 występy, w trakcie których strzelił dziesięć bramek.

