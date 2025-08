Wisła Kraków żegna zawodnika. Definitywny transfer

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Stal Stalowa Wola

Wisła Kraków potwierdza odejście skrzydłowego

Tamas Kiss pod Wawelem spędził jeden sezon. W lipcu 2024 roku Wisła Kraków sprowadziła go z Ujpestu, gdzie wcześniej skrzydłowy występował przez 12 miesięcy. W koszulce Białej Gwiazdy 24-latek rozegrał łącznie 37 spotkań – jego ofensywny dorobek to cztery gole i asysta. Udało mu się zaliczyć cztery starcia w eliminacjach do Ligi Konferencji, a w rewanżowym pojedynku z Cercle Brugge wpisał się na listę strzelców.

Dwukrotny reprezentant Węgier już od dłuższego czasu trenował z nowym zespołem, ale ciągle brakowało potwierdzenia tej przeprowadzki. Dopiero dzisiaj Wisła w oficjalnym komunikacie poinformowała o rozstaniu z wszechstronnym napastnikiem. Kiss przenosi się na Cypr.

Nowym pracodawcą byłego zawodnika SC Cambuur Leeuwarden został Anorthosis Famagusta, z którym podpisał on roczny kontrakt. W umowie zawarto opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Drużyna z Larnaki w minionych rozgrywkach Cyprus League zajęła 7. miejsce i wygrała grupę spadkową.