fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków sfinalizowała szósty transfer w trakcie trwającego okienka transferowego. Tym razem szeregi Białej Gwiazdy wzmocnił Enis Fazlagić.

Wisła Kraków wzmocniła się w środku pola

Nowym pomocnikiem Białej Gwiazdy został Enis Fazlagić, który podpisał umowę do 2026 roku

W szeregach krakowskiej ekipy Macedończyk ma zastąpić Aschrafa El Mahdiouiego

Wisła zbroi się przed rundą wiosenną

Wisła Kraków w rundzie wiosennej walczyć będzie przede wszystkim o utrzymanie ligowego bytu. Aktualnie ekipa Adriana Guli ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

O to, aby Ekstraklasa została na Reymona, zadbać ma między innymi Ens Fazlagić. Macedończyk ma w Wiśle zostać następcą Aschrafa El Mahdiouiego. Macedończyk ostatnio bronił barw słowackiej Żyliny, w której zaliczył 24 mecze.

– Enis to piłkarz z olbrzymim potencjałem i jak na swój wiek posiada już wielkie doświadczenie. To zawodnik podobny do Aschrafa – zawsze chce operować piłką, co pomoże nam w rozgrywaniu, dokładając też potrzebną boiskową agresję – przekonywał dyrektor sportowy Wisły Kraków – Tomasz Pasieczny.

Falzagić dołączył do ekipy z Krakowa na zasadzie transferu definitywnego. Podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku.

Tej zimy szeregi Białej Gwiazdy wzmocnili już: Momo Cisse, Joseph Colley, Luis Fernandez, Zdenek Ondrasek i Sebastian Ring. Pierwsze spotkanie ligowe w 2022 rok wiślacy rozegrają 6 lutego, mierząc się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.

