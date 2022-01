fot. Wisła Kraków Na zdjęciu: Momo Cisse

Wisła Kraków kontynuuje transferową ofensywę. Zawodnikiem drużyny Adriana Guli został Momo Cisse, który trafił do Ekstraklasy na zasadzie wypożyczenia.

Wisła Kraków pochwaliła się najnowszym nabytkiem

W krakowskiej ekipie grał będzie Momo Cisse

19-latek został wypożyczony ze Stuttgartu

Wisła łata dziurę po odejściu Yeboaha

Piłkarze Wisły 2021 zakończyli pięć punktów nad strefą spadkowa. Ponadto krakowian opuścił Yaw Yeboah, który zasilił szeregi Columbus Crew. Biała Gwiazda potrzebowała zatem nowych zawodników, aby walczyć o wyższe cele.

Do zespołu dowodzonego przez Adriana Gulę, w zimowym oknie transferowym dołączyli: Zdenek Ondrasek, Luiz Fernandez oraz Sebastian Ring. Do grupy tej dołączył Momo Cisse. To pochodzący z Gwinei skrzydłowy, który reprezentował ostatnio Stuttgart. 19-latek na poziomie Bundesligi zagrał pięciokrotnie, ale ani razu w tym sezonie. Do Wisły trafia na półtora roku w ramach wypożyczenia.

– Momo jest młodym i utalentowanym piłkarzem, który w swej krótkiej karierze zdążył otrzeć się o Bundesligę. Liczymy, że swoją szybkością, dynamiką oraz dryblingiem urozmaici naszą grę w ofensywie – powiedział o nowym nabytku Tomasz Pasieczny. – To zawodnik z wielkim potencjałem i mamy wielką nadzieję, że kibice szybko się o tym przekonają – dodał dyrektor sportowy Wisły Kraków.

