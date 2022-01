fot. Wisła Kraków Na zdjęciu: Joseph Colley

Wisła Kraków ogłosiła, że jej barwy reprezentować będzie urodzony w Gambii 22-letni Szwed Joseph Colley. To piąte zimowe wzmocnienie drużyny z Małopolski.

Wisła Kraków poinformowała, że jej szeregi zasilił Joseph Colley

Szwed podpisał umowę do 30 czerwca 2025 roku

To piąte wzmocnienie krakowian w zimowym oknie

Piłkarz z przeszłością w Chelsea zagra w Wiśle

Styczniowe okno transferowe to okres wytężonej pracy dla działaczy i pionu sportowego Wisły. Krakowianie chcą oddalić się o strefy spadkowej w tabeli Ekstraklasy i powalczyć o wyższe lokaty. W tym celu dokonują wielu wzmocnień.

Szeregi Białej Gwiazdy zasilili już: Sebastian Ring, Luis Fernandez, Momo Cisse, czy Zdenek Ondrasek. Rozmowę z czeskim snajperem znajdziecie na naszym kanale w serwisie Youtube.

Wisła o piątym transferze poinformowała we wtorkowy wieczór. Z Białą Gwiazdą związał się Joseph Colley. To urodzony w Gambii 22-letni szwedzki defensor. Na uwagę zasługuje fakt, że szkolił on się w akademii Chelsea. Ostatnio reprezentował włoskie Chievo. Do Ekstraklasy trafił na zasadzie wolnego transferu. Z krakowską ekipą podpisał umowę do 30 czerwca 2025 roku.

– Szczerze wierzymy, że Joseph wzmocni nas w defensywie, jego mobilność, siła i poświęcenie na boisku będą bardzo przydatne, a transfer znacząco wpłynie na rywalizację wśród obrońców. Dodatkowo Joseph sprawnie operuje piłką, co idealnie wpisuje się w nasz sposób gry – powiedział Tomasz Pasieczny, Dyrektor Sportowy Wisły Kraków.

