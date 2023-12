Wisła Kraków w sobotę oficjalnie potwierdziła to, co Radosław Sobolewski zapowiedział już dzień wcześniej. Mowa, rzecz jasna, o rozstaniu z trenerem. Obecnie trwa giełda nazwisk, a według dziennikarzy Gazety Krakowskiej, Biała Gwiazda jest już po rozmowach z Adamem Nawałką.

PressFocus Na zdjęciu: Adam Nawałka

Wisła Kraków rozstała się z Radosławem Sobolewskim po niedawnej porażce z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:2)

Jak informuje Gazeta Krakowska, klub nie zamierza spieszyć się z angażem nowego szkoleniowca

Biała Gwiazda jest już jednak po pierwszych rozmowach z Adamem Nawałką

Adam Nawałka na ratunek Wiśle Kraków? Przeprowadzono pierwsze rozmowy

Wisła Kraków nie rozgrywa, jak dotąd, wymarzonego sezonu. Fani Białej Gwiazdy liczyli na szybki powrót do PKO BP Ekstraklasy. To nie udało się w minionej kampanii i niewiele wskazuje na to, że uda się to tym razem. W piątek krakowianie przegrali z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (1:2) i aktualnie zajmują ósme miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi.

Ta porażka kosztowała posadę Radosława Sobolewskiego. Rzecz jasna, Wisła to wciąż jedna z największych marek w polskiej piłce. Nie może zatem dziwić, że giełda nazwisk zawiera naprawdę wielkie postaci, z Markiem Papszunem na czele. Nieco światła na rozmowy rzuciła Gazeta Krakowska.

Według tamtejszych dziennikarzy, klub nie zamierza spieszyć się z ogłoszeniem następcy Sobolewskiego. Dyskusje na ten temat mogą potrwać nawet kilka tygodni. I choć rzeczywiście Wisła nie wykluczyła nikogo z licznej grupy możliwych następców, jeden z nich wybija się przed szereg.

Wspomniane źródło poinformowało bowiem, że Biała Gwiazda przeprowadziła już wstępne rozmowy z Adamem Nawałką. Jego powrót byłby ogromnym wydarzeniem. Jako piłkarz jest wychowankiem klubu, z którym sięgnął po mistrzostwo w sezonie 1977/1978. Powtórzył ten sukces już jako trener – w kampanii 2000/2001. Generalnie był związany z Wisłą przez dekadę jako seniorski piłkarz, zaś jako szkoleniowiec pracował tam z przerwami w latach 2000-2001 i następnie od grudnia 2006 do kwietnia 2007 roku.

Rzecz jasna, największym sukcesem Nawałki było prowadzenie przez niego reprezentacji Polski w latach 2013-2018. Ostatnio pracował w Lechu Poznań. Od tamtej pory minęły już jednak grubo ponad cztery lata.

Czytaj więcej: OFICJALNIE: Wisła Kraków poinformowała o rozstaniu z trenerem.