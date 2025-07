Zwoliński opuścił Wisłę Kraków. Jop mówi, co dalej

Wisła Kraków straciła ważne ogniwo, gdyż kilka dni temu transfer do Turcji sfinalizował Łukasz Zwoliński. Mariusz Jop ujawnił, kto może go zastąpić.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Rodado wróci do ataku? Jop planuje zastępstwo Zwolińskiego

Wisła Kraków w sobotę zmierzy się przed własną publicznością z ŁKS-em Łódź. To mecz z gatunku tych bardzo istotnych, bowiem obie ekipy są wymieniane w gronie kandydatów do awansu. Obie mają również na koncie komplet punktów – Biała Gwiazda rozbiła przed tygodnie Stal Mielec 4-0, a łodzianie ograli Znicz Pruszków (1-0).

Do tego meczu Wisła przystąpi poważnie osłabiona, bowiem kilka dni temu transfer do tureckiego drugoligowca sfinalizował Łukasz Zwoliński. Ten ruch był zaskakujący dla kibiców, bowiem napastnik zaczął sezon w pierwszym składzie, a nawet zdobył swojego premierowego gola.

Kadra Białej Gwiazdy w ofensywie jest dość wąska, a odejście Zwolińskiego to dodatkowy problem. Mariusz Jop uchylił rąbka tajemnicy w kwestii tego, jak widzi wyjściowy skład pod jego nieobecność. Najprawdopodobniej na pozycję napastnika wróci Angel Rodado, który przeciwko Stali Mielec zagrał bliżej środka pola.

– Na pewno wolałbym mieć Łukasza w zespole, niż go nie mieć. Jest to piłkarz, który można powiedzieć, że gwarantował minimum dziesięć bramek w sezonie. Znał zespół, był częścią tej grupy od dłuższego czasu i był w dobrej formie, więc na pewno dawał więcej możliwości dla mnie, jako trenera, w wystawieniu składu. A co do innych kwestii, to nie chciałbym tutaj za szeroko też o tym mówić.

– Na dziewiątce może zagrać Angel, ale to nie tylko takie rozwiązanie, bo mogą tam grać Kawała i Nikaj, więc opcji jest kilka. Natomiast oczywiście najbardziej takim wariantem, który dłużej był sprawdzany, to Ángel i jego powrót na pozycję numer dziewięć – wyjaśnił trener Wisły na konferencji prasowej.