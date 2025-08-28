Wisła Kraków znakomicie wystartowała w nowym sezonie. W drużynie błyszczy młodzież, na czele z Jakubem Krzyżanowskim i Maciejem Kuziemką. Klub zabezpiecza ich przyszłość - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Krzyżanowski i Kuziemka na dłużej w Wiśle. Klub już się z nimi porozumiał

Wisła Kraków znakomicie wystartowała w sezonie 2025/2026. W sześciu meczach zdobyła komplet punktów i jest zdecydowanym liderem rozgrywek. Zespół Mariusza Jopa funkcjonuje znakomicie – rozbił już ekipy Śląska Wrocław (5-0), ŁKS-u Łódź (5-0), Znicza Pruszków (7-0) czy Stali Mielec (4-0). Na ten moment to oczywiście najpoważniejszy kandydat do awansu do Ekstraklasy.

Szkoleniowiec Białej Gwiazdy odważnie stawia na młodych zawodników, którzy odpłacają się znakomitymi występami. Od pierwszych kolejek w Wiśle błyszczą Jakub Krzyżanowski oraz Maciej Kuziemka, którzy dopiero co zostali powołania do reprezentacji Polski U-20. Lewy defensor uzbierał już bramkę oraz cztery asysty, a skrzydłowy ma na koncie gola i pięć asyst.

Ich rozwój to dla Wisły Kraków również szansa na poważny zarobek. Z tego względu klub mocno pracował nad zabezpieczeniem ich przyszłości. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl potwierdził, że udało się z nimi porozumieć w sprawie nowych, długoterminowych kontraktów. Do końca letniego okienka Wisła powinna dopiąć wszelkie formalności i oficjalnie poinformować o umowach dla Krzyżanowskiego oraz Kuziemki.

To kolejna świetna informacja dla kibiców. Od pewnego czasu w Wiśle dzieje się dużo dobrego, a współpraca Jarosława Królewskiego z Peterem Moorem może przynieść korzyści na wielu płaszczyznach.