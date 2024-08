Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Arka Gdynia

Wisła wzmacnia środek pola

Wisła Kraków postanowiła nieco pocieszyć kibiców po stracie punktów w meczu z Arką Gdynia. O tym, co wydarzyło się w poniedziałkowy wieczór przy Reymonta, trudno będzie szybko zapomnieć, to oczywiste. Jednak fani Białej Gwiazdy przynajmniej na chwilę oderwą swoje myśli od tych wydarzeń. Klub potwierdził kolejne wzmocnienie.

Piłkarzem krakowskiej ekipy został James Igbkeme. Pomocnik miał już okazję występować w koszulce Wisły na zasadzie wypożyczenia z Realu Saragossa. Od lutego do czerwca 2023 roku Nigeryjczyk zaliczył 14 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. W lecie poprzedniego roku zamienił Saragossę na Ponferradinę (32 mecze, jeden gol, jedno ostatnie podanie), a 1 lipca 2024 roku stał się wolnym zawodnikiem.

Tę sytuację wykorzystała Wisła, która popisała z nim kontrakt do końca trwającego sezonu. Igbkeme będzie reprezentował barwy krakowian co najmniej do 30 czerwca 2025 roku. 29-latek wzmocni rywalizację w środku pola ekipy Kazimierza Moskala.