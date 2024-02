Wisła Kraków lada moment ogłosi pozyskanie dwóch nowych piłkarzy. Jak poinformowała Gazeta Krakowska testy medyczne przed transferem do klubu przechodzą Billel Omrani oraz Richard Boateng Welbeck.

Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków wzmocni zespół o dodatkowego pomocnika i napastnika

Testy medyczne przechodzą Billel Omrani oraz Richard Boateng Welbeck

Boateng Welbeck ma podpisać kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia o rok

Richard Boateng Welbeck na testach medycznych w Wiśle Kraków

Wisła Kraków wzmocni zespół o dwa nowe nazwiska. Jakiś czas temu informowano, że napastnik, który zasili szeregi Białej Gwiazdy to Billel Omrani. Algierski napastnik, który jest wychowankiem Olympique Marsylii ostatnio był bez klubu po tym, jak rozstał się z rumuńskim klubem Petrolul. Niewiadomą natomiast było nazwisko pomocnika, który ma trafić na stadion przy ulicy Reymonta.

Gazeta Krakowska poinformowała o tym, kim jest zawodnik środka pola, który aktualnie przechodzi testy medyczne. Richard Boateng Welbeck, bo o nim mowa to 30-letni piłkarz pochodzący z Ghany. W swojej dotychczasowej karierze reprezentował m.in. barwy takich klubów jak Cadiz, Real Oviedo, Cartagena czy Hapoel Petah Tikva. Do Wisły Kraków trafi na zasadzie wolnego transferu ze względu na to, że w na początku miesiąca rozstał się z izraelskim klubem. Pomysłodawcą sprowadzenia pomocnika miał być trener Albert Rude, który bardzo dobrze zna piłkarza.

Obaj nowi zawodnicy mają podpisać kontrakt z Wisłą Kraków do końca sezonu. Wyjątkiem jest Boateng Welbeck, który w kontrakcie będzie miał opcję automatycznego przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy.