Wirtz rozchwytywany. Chcą go aż czterej giganci

Florian Wirtz to bez dwóch zdań jeden z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy w trakcie letniego okienka transferowego. A przynajmniej tak wynikało z medialnych spekulacji. Reprezentant Niemiec i pomocnik Bayeru Leverkusen w kampanii 2023/24 był czołową, jeśli nie najważniejszą postacią zespołu Xabiego Alonso, który zdobył mistrzostwo Niemiec. Nikogo nie mogło więc dziwić zainteresowanie ze strony czołowych ekip w Europie.

Do tego 21-letni gracz zanotował bardzo przyzwoite mecze na Euro 2024, co tylko podbiło jego wartość. Niemniej władze Aptekarzy zdecydowały, że Wirtz latem z klubu nie odejdzie. To jednak nie kończy sagi związanej z jego przenosinami, bowiem Christian Falk, dziennikarz magazynu “Bild” ujawnił właśnie, że zainteresowane sprowadzeniem Niemca do siebie są cztery czołowe kluby na świecie. Wirtza chce bowiem u siebie: Real Madryt, Manchester City, Arsenal oraz Bayern Monachium.

Cena, jaką będzie trzeba zapłacić za ofensywnego piłkarza nie jest jednak mała. Jak donosi ten sam dziennikarz, Bayer Leverkusen nie ma zamiaru sprzedawać swojego gracza taniej, niż za 150 milionów euro. Warto bowiem odnotować, że 21-latek związany jest z klubem umową do końca czerwca 2027 roku, ale on sam chce odejść z klubu jeszcze w lecie. Tak więc kto wie, być może już w zimie rozpoczną się kolejne zakusy na utalentowanego Floriana Wirtza.

