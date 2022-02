PressFocus Na zdjęciu: Jack Wilshere

Jack Wilshere po niemal ośmiomiesięcznym okresie bez pracodawcy, znalazł nowy klub. Anglik podpisał umowę z siódmym zespołem duńskiej Superligi, Aarhus GF. Kontrakt obowiązuje do końca bieżącego sezonu.

Jack Wilshere wrócił do grania w piłkę po ośmiu miesiącach przerwy. Ostatnio, między styczniem a lipcem 2021 roku, reprezentował barwy drugoligowego Bournemouth

Anglik podpisał kontrakt do końca sezonu z duńskim zespołem Aarhus GF

Sky Sports donosi, że 30-latek nie będzie nawet najlepiej opłacanym graczem swej drużyny. Ma zarabiać pięć tysięcy funtów tygodniowo

Wilshere wrócił do gry, spróbuje odbudować się w Danii

Jack Wilshere przez niemal osiem miesięcy był bezrobotny. Po tym, jak w rundzie wiosennej ubiegłego sezonu reprezentował drugoligowe Bournemouth, Wisienki latem nie zdecydowały się na przedłużenie współpracy. Od tamtej pory środkowy pomocnik poszukiwał nowego klubu, jednak bezskutecznie.

Dopiero w ostatni weekend Anglik pochwalił się znalezieniem nowego pracodawcy. 30-latek podpisał umowę z siódmym zespołem duńskiej Superligi – Aarhus GF. Kontrakt obowiązywać będzie do końca bieżącej kampanii.

– Po rozmowie z trenerami, klub zaproponował mi, bym dla niego grał. Zawsze mówiłem, że mój następny klub będzie musiał być dla mnie odpowiedni pod względem stylu gry. Dla mnie najważniejszą rzeczą w piłce nożnej jest cieszenie się grą i wierzę, że tu będę miał do tego idealną szansę – powiedział Wilshere w pierwszym wywiadzie dla klubowej telewizji.

– Gdy tylko nadarzyła się okazja, by sprowadzić Jacka, nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy z niej skorzystać. Dzięki swojej technice i spojrzeniu na grę jest w stanie wpłynąć na nasz zespół. Znajduje się w dobrej formie fizycznej, choć rzecz jasna brakuje mu regularnych treningów z kolegami. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć go w naszej koszulce na boisku – stwierdził zaś dyrektor sportowy Aarhus, Stig Inge Bjornebye.

Sky Sports donosi, że pomocnik nie będzie nawet najlepiej opłacanym graczem swej drużyny. Ma zarabiać pięć tysięcy funtów tygodniowo, nie licząc bonusów.

Wilshere to 34-krotny reprezentant Anglii. Ma na koncie 182 mecze na poziomie Premier League, które uzbierał reprezentując Arsenal, West Ham i Bournemouth. Z Kanonierami dwukrotnie sięgnął po Puchar Anglii i raz po Tarczę Wspólnoty.

