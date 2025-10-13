Jack Wilshere w nowej roli! Podjął się ambitnego wyzwania

Jack Wilshere przedwcześnie zakończył piłkarską karierę, a od 2022 roku szkolił się do roli pierwszego trenera. Teraz będzie odpowiadał za wyniki Luton Town.

fot. MI News & Sport Na zdjęciu: Jack Wilshere

Wilshere zaczyna nowy etap. Wszedł na głęboką wodę

Jack Wilshere swego czasu był największym talentem angielskiej piłki. W Arsenalu spędził większość swojej piłkarskiej kariery, ale ostatecznie klub z niego zrezygnował, gdyż ten mierzył się z licznymi problemami zdrowotnymi. Po kolejnych kontuzjach nie był już w stanie wrócić na odpowiedni poziom, dlatego miał trudności ze znalezieniem pracodawcy na dłużej. Po półrocznym pobyciu w duńskim Aarhus GF zdecydował się na zakończenie piłkarskiej kariery. Niezwłocznie rozpoczął pracę w Arsenalu, opiekując się drużyną do lat 18.

W 2024 roku dołączył do sztabu szkoleniowego Norwich City, a nawet poprowadził dwa spotkania jako tymczasowy trener. Wiedział, że następnym krokiem musi być samodzielna praca w zawodzie. W poniedziałek został oficjalnie ogłoszony jako nowy menedżer Luton Town. To dla niego ambitne wyzwanie oraz sentymentalny powrót, gdyż w tym klubie stawiał pierwsze kroki jako piłkarz.

Luton Town jeszcze w sezonie 2023/2024 występowało w Premier League, a później zaliczyło spektakularny upadek. Po spadku z Premier League nie zdołało utrzymać się także w rozgrywkach Championship, więc obecnie gra na poziomie League One. Wilshere liczy, że z jego pomocą uda się wrócić do najwyższej dywizji.